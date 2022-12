WEERBERICHT. Bewolkte ochtend in Oostende

Bredene Harmonie Bredene pakt na 75 jaar uit met nieuwe uniformen

De muzikanten van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Bredene werden voor het eerst in het 75-jarig bestaan in een nieuw en moderner uniform gestoken. Maandag werden de muzikanten ontvangen op het gemeentehuis van Bredene om te pronken met de nieuwe look.

12 december