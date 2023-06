WEER. Vanochtend kans op helder weer in Oostende

Brand in kelder van woning blijkt aangesto­ken: “We zoeken de dader”

De brand in de kelder van een woning in de Gerststraat in Oostende is aangestoken. Dat zegt de branddeskundige die door het parket werd aangesteld. Minstens één iemand is al opgepakt en verhoord, maar die mocht beschikken. “Er wordt nog gezocht naar een mogelijke dader”, stelt het parket.