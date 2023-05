WEER. Vanochtend kans op helder weer in Oostende

Update Man (73) overleden na ongelukki­ge val in water in Oostende: “Omstandig­he­den worden onderzocht”

In Oostende is donderdagmiddag een 73-jarige man overleden nadat hij eerder in het water belandde langs de Sir Winston Churchillkaai. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.