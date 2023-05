WEER. Vanochtend helder met enkele wolkenvelden in Oostende

Van Heilig Bloedpro­ces­sie tot barbecue op het strand: 7 activitei­ten op Hemel­vaarts­dag in Brugge en aan de kust

Op donderdag 18 mei is het Hemelvaart en hebben velen onder ons een dagje vrij. Een perfect moment voor een leuke uitstap dus. Geen idee wat te doen? Wij helpen je op weg met zeven tips in Brugge en aan de kust. Een festival, rommelmarkt of wandeltocht: er is voor ieder wat wils.