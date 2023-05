WEER. In Oostende redelijk helder weer vanochtend

Een job in de kinderop­vang? Stad maakt je hiervoor warm tijdens Opendeurmo­ment

Een Opendeurmoment op zaterdag 13 mei moet de vele troeven van een job als begeleider in de stedelijke kinderopvang in Oostende extra in de verf zetten. Zowel jongeren die nog twijfelen over een studierichting als mensen die een job of stageplaats zoeken, zijn welkom.