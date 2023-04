WEER. In Oostende lichte regen en bewolking vanochtend

Kinderen leven zich uit tijdens Buiten­speel­dag

Naar jaarlijkse gewoonte is het de eerste woensdag na de paasvakantie Buitenspeeldag. Alle kindertelevisiezenders toonden zwart scherm, en kinderen werden opgeroepen om massaal buiten te gaan spelen. In verschillende steden en gemeenten konden kinderen genieten van verschillende activiteiten. Zo ook in Oostende.