WEER. In Oostende gedeeltelijk bewolkte ochtend

An­ti-verdwaalpa­len staan al 35 jaar aan onze kust

De boot, bal, vis of banaan zijn bekende figuren aan de kust. Ze zijn dan ook al 35 jaar aanwezig op de anti-verdwaalpalen op het strand. Er staan 700 palen in heel wat verschillende steden in Europa. In ons land kan je ze nog vinden in Middelkerke, De Haan en Oostende.