WEER. In Oostende gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

Oostende neemt voorzorgs­maat­re­ge­len tegen de vogelgriep

Sinds enkele weken worden er in verschillende kustgemeentes in België en in het buitenland dode vogels aangetroffen. Het gaat om vogelgriep. Voor de mens is er voorlopig geen gevaar. Voor alle zekerheid neemt Stad Oostende enkele voorzorgmaatregelen.