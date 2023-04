WEER. In Oostende bewolkte ochtend

De Grote Post viert 10e verjaardag met levende klok: “Elke minuut wisselen mensen van plek”

Vandaag op 15 april is het heel de dag feest in De Grote Post. Ze vieren hun tiende verjaardag met tal van activiteiten. De blikvanger is de levende klok waar 1.400 sympathisanten aan meewerken. Die levende klok zal vanaf 3 juni in de Lokettenzaal van De Grote Post de tijd aangeven. “Een geweldige ervaring en herinnering om te koesteren”, klinkt het bij de deelnemers van De Grote Post.