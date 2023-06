WEER. Heldere ochtend in Oostende

Theater aan Zee pakt met Wonderwaai opnieuw uit met aanbod voor families: “We brengen een artistiek verant­woord pretpark”

Theater aan Zee heeft voor de 26ste editie van het festival gekozen voor het thema RAAK ME. Bemin en Betoog. Er zijn dit jaar meer dan 500 voorstellingen op niet minder dan 40 locaties in de stad. Oostendse kinderen verzamelden vorig jaar 700 handtekeningen om het familiepark terug te brengen en dat is ook gelukt. Wonderwaai brengt een verrassend programma voor kinderen naar het Leopoldpark.