WEER. Helder in Oostende vanochtend

Buren organise­ren rommel­markt om wijkbewo­ners samen te brengen

Twee buren die al bijna 40 jaar over elkaar wonen in de Groenendijkstraat hebben het initiatief genomen om een rommelmarkt te organiseren in hun buurt komende zondag. Er was in de wijk nog nooit een groot buurtfeest en op deze manier willen ze de buurtbewoners samenbrengen.