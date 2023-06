WEER. Gedeeltelijk bewolkt in Oostende vanochtend

“Er komt een pipo langs die een feestje wil organise­ren met bootjes”: meer dan 20 jaar later zijn vrijwilli­gers Oostende voor Anker nog steeds hechte ploeg

Het is een kleine familie, de bende vrijwilligers achter Oostende voor Anker. Ze waren de afgelopen dagen druk in de weer om de klassieke schepen veilig te laten aanmeren in de dokken tegen het begin van het event op donderdag. Hubert (59), André (78) en Ronald (69) zagen het maritiem festival ontstaan, en waren er sindsdien elk jaar bij. Ze vertellen over hun hechte band, de rode broeken die plots in de mode waren, en hun eigen hoogtepunt in al die jaren.