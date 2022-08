Week na z'n verdwijning zijn zoekacties naar Hugo (81) in Spanje stopgezet

Oostende REPORTAGE. Zo beleefden de buren het concert van Rammstein: “Vanop de ladder in mijn tuin kon ik de hele show perfect volgen”

Voor de buren van nieuwe evenementenweide Park De Nieuwe Koers in Oostende was het woensdag de eerste keer dat er een groot concert plaatsvond in hun achtertuin. Het was dan ook een beetje afwachten wat dat zou geven, maar uiteindelijk genoten de buren vanuit hun tuinen mee van de muziek en de show. Op straat verzamelden zich meer dan duizend toeschouwers die geen ticket hadden, maar toch een glimp wilden opvangen van de befaamde show van Rammstein.

