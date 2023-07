Week na slagen door agressieve man: Oostendse politiehond Storm terug op post

NET OPEN. Zomerbar Cargo opent opnieuw deuren in industrie­ge­bied

In de kustgemeenten is er aan beachbars geen gebrek, maar voor het tweede jaar op rij is Cargo Summerbar terug in de Archimedesstraat in Oostende. Je zou op deze plaats geen zomerbar verwachten maar Samir Ben Tahar van brasserie ‘t Vliegpleintje heeft hier vorig jaar meteen een succes van gemaakt.