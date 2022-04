Waterstofbunkerstation in haven Oostende moet voor schonere scheepvaart zorgen

De bouwaanvraag voor de waterstofbunkerstation wordt nu ingediend en de bouw zou dan begin volgend jaar moeten kunnen starten. Tegen eind 2023 wordt verwacht dat het operationeel zal zijn. Het bunkerstation, dat gebouwd en geëxploiteerd zal worden door Parkwind, komt aan de voormalige Foxtrotsite in de Oostendse voorhaven. In een eerste fase zullen hierdoor vier schepen per dag kunnen bevoorraad worden met waterstof. Het gaat hier in de eerste plaats om schepen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan windturbineparken, de zogenaamde crew transfer vessels of CTV’s. Het bedrijf GEOxyz, bouwt momenteel een dergelijke CTV om zodat deze deels kan varen op waterstof.