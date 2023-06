Wat te doen aan de Kust en in Brugge dit weekend: “Van vliegtuigen spotten tot een leuke beachparty

Luc Everaert krijgt Gouden palmen in de kroonorde

Luc Everaert was jarenlang zaakvoerder van slagerij Everaert. De zaak op de hoek van de Kerkstraat en Duinenweg is een heus begrip in Middelkerke. Die bestaat al meer dan 80 jaar en blijft trouwens in de familie, want Lucs zoon Lieven zet de traditie samen met Lindsey voort. Woensdag kreeg Luc het ereteken de Gouden Palmen in de Kroonorde, een hele eer voor hem en zijn familie.