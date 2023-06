Wat met de Mercator, parel aan de kroon van Oostende? “Al die voordelen... Laat het schip gewoon aan de kade liggen”

Oudste museumdi­rec­teur van het land is vandaag 102 jaar: “Dagelijks ben ik nog met Bachten de Kupe bezig, ik kan het niet loslaten”

Marcel Messiaen uit Westende viert vandaag zijn 102de verjaardag. Naast vishandelaar is de man vooral gekend als museumdirecteur van Bachten de Kupe in Izenberge bij Alveringem. Samen met vrijwilligers heeft hij daar een Westhoekdorp nagebouwd. “Ik heb altijd gezegd dat alles wat in het museum binnenkomt, nooit meer weggaat. Dat geldt ook voor mezelf”, lacht Marcel, die hoopt weldra een chauffeur te vinden om hem naar Izenberge te rijden, zodat hij zijn levenswerk nog eens kan bewonderen.