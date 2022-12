Wagen slipt tegen gevel van woning in Oostende

Oostende Werken aan Hangaar I beginnen weldra, en dus is Airsoft Oostende op zoek naar ander leegstaand gebouw: “We brengen kameraad­schap en sociale controle, en veroorza­ken geen overlast”

De club Airsoft Oostende kon de voorbije jaren gebruik maken van Hangaar I. Het pand stond leeg in afwachting van de renovatie en de nieuwe invulling. De leden van de club konden zich uitleven in het volledige gebouw, goed voor liefst 5.000 m2. Maar aangezien de werken volgend jaar zouden starten, is de vzw op zoek naar een nieuwe, leegstaande locatie. Op de site van Hangaar I komt een microbrouwerij en een brasserie, maar ook ruimte voor kantoren en een bordeel.

