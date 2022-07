Wagen ramt verhoogde berm op Visserskaai, maar bestuurder neemt de benen

Het incident vond rond middernacht plaats. De wagen in kwestie reed in de richting van het station, toen de bestuurder ter hoogte van de Vistrap een verhoogde berm raakte. Door de klap sloeg één van de banden lek, waardoor het voertuig in het midden van de rijbaan strandde. De vier inzittenden bleven ongedeerd, maar een van hen - de bestuurder - ging na het ongeval wel op de vlucht. De politie kon de 36-jarige man kort nadien oppakken in de buurt van het station. Hij had de sleutels van de wagen op zak.