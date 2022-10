Waarom de gasontploffing zo’n diep litteken achterlaat in Oostende: “Iedereen bij Lucien en Lizette draagt een armbandje met de naam van Friedl. Zo is ze dicht bij ons”

Oostende“Lizette heeft een lief. En stapt in het huwelijksbootje.” Het is in de zomer van 2021 groot nieuws in Oostende. De populaire soep- en lunchbar, uitgebaat door mensen met een beperking, krijgt er met Lucien een buurman bij. Specialist in wraps en salade. De Oostendenaar sluit het koppeltje in de armen. Tot een gasexplosie, tien dagen geleden, het liefdesgeluk abrupt verstoort. Vandaag heeft Lizette liefdesverdriet. “Maar het gevoel dat de Oostendenaar heeft voor de mensen van beide restaurants, kan helend werken”, meent onze journalist Leen Belpaeme. Een portret van een uit elkaar gerukt koppeltje, dat elkaar ooit zal terugvinden.