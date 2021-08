Vzw Boven De Wolken die al 3.300 sterrenkindjes fotografeerde, start sms-campagne om financieel te overleven. “Corona deed onze fondsen met 80% inkrimpen”

OostendeSinds de oprichting van Boven De Wolken werd meteen duidelijk dat de vrijwillige fotografen een belangrijke rol spelen voor ouders die hun baby verliezen tijdens of na de zwangerschap. Ze bezorgen ouders gratis een herinnering aan hun overleden kindje. De werking is deze week zelfs te zien in ‘Thuis’ op Eén. Wat de voorbije jaren een succesverhaal was, haalt nu echter misschien het einde van het jaar niet. Daarom wordt de reddings- en sms-actie ‘RED Boven De Wolken’ opgestart.

Boven De Wolken werd opgericht in 2016 en kende sindsdien een exponentiële groei. Ondertussen werden meer dan 3.300 overleden baby’s gefotografeerd. Zo maakte de vzw voor heel veel gezinnen een verschil op een van de moeilijkste momenten in hun leven. Niet alleen door beelden te maken, maar ook door deze gezinnen te begeleiden op een moment waarin hun wereld stilstaat. Een harde, maar tegelijkertijd heel warme realiteit, want de dankbaarheid van ouders en hun naasten is groot. Tijdens de start van het nieuwe seizoen van de één-serie ‘Thuis’ komt de werking van Boven De Wolken aan bod, wanneer Christine en Adil één van hun ongeboren baby’s verliezen.

Het succes vertaalt zich echter niet in financiële ondersteuning en de werking is volledig gratis voor de ouders. “We zullen dit ook zo houden want wij vinden het niet meer dan logisch dat iedere ouder recht heeft op een mooie laatste herinnering”, vertelt Anneleen Fransen, oprichtster van Boven De Wolken. “Op dit moment kan Boven De Wolken jaarlijks een 1.000-tal families helpen door ze een gratis fotosessie aan te bieden. Deze sessies zijn evenwel niet gratis voor onze vzw. Dankzij de grote steun van acties zoals ‘De Warmste Week’ kon de werking op snelle tijd groeien, kregen we heel veel aandacht en bekendheid. Zo konden meer dan 3.300 families geholpen worden. Door het wegvallen van deze grote media-aandacht in combinatie met corona zien we vandaag onze fondsen dalen met 80 procent. Dat kan het einde van het voortbestaan van onze vzw betekenen.”

Standaardzorg

Om dat te vermijden, wordt vandaag een ‘RED Boven De Wolken’-sms- en crowdfundingcampagne gelanceerd met als doel minstens 500.000 euro op te halen. Alleen dan kan de vzw de werking blijven garanderen voor de vele ouders die hier nood aan hebben. “We doen dit niet alleen. Onze vrijwilligers staan steeds trouw aan onze zijde. Boven De Wolken werkt samen met elk Vlaams ziekenhuis, waar de organisatie intussen deel uitmaakt van de standaardzorg voor ouders die een baby verliezen. Dit werd de voorbije jaren ook uitgebreid naar heel wat Waalse ziekenhuizen.”

Veel bekende Vlamingen steunen de werking en deze campagne. Fotografe Lieve Blancquaert, meter van de vzw, vertelt waarom Boven De Wolken moet blijven bestaan: “Wanneer een kind sterft in je buik of kort na de geboorte, is het voor veel ouders van het grootste belang een herinnering te bezitten van dat korte leven. Iedereen die met zo’n verlies te maken krijgt heeft daar recht op.”

De sms-actie (stuur “BDW” naar 4330, € 1/sms) loopt nog tot eind september. “Daarnaast is het uiteraard mogelijk om iets meer te schenken via de crowdfundingpagina of om via persoonlijke acties grotere bedragen op te halen”, geeft Fransen nog mee. De vzw hoopt zo de gratis werking voor ouders te kunnen voortzetten en te werken aan een duurzaam traject om het voortbestaan van Boven De Wolken te blijven garanderen.

