Vuurtorens aan de kust pak duurzamer door nieuwe LED-verlichting: “Nu werkt wel alles zoals het hoort”

Misthoorn

In Oostende was er protest over het plotse afplakken van het raam bovenaan de vuurtoren omdat het licht te veel inviel in sommige appartementen, in Blankenberge klaagden ze dan weer over het geluid van de nieuwe misthoorns. Enkele buurtbewoners werden naar eigen zeggen gek van het scherpe geluidssignaal. “Vorig jaar vervingen we de misthoorns in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge”, laat Van Camp nog weten. “De nieuwe installatie voldoet aan alle hedendaagse, internationale richtlijnen. Enkel in Blankenberge ontvingen we een handvol klachten. Vanuit veiligheidsoverwegingen voor de scheepvaart moet elke misthoorn werken volgens de richtlijnen van de International Organisation of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. Het gedeeltelijk afschermen van de misthoorn is dus niet verantwoord. We veranderen niets tot aan de afwerking van de nieuwe strekdam voor de haven. Daarna zullen we de plaatsing van de misthoorn opnieuw bekijken.”