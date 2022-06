VUB-archeologen onderzoeken evolutie van kustlandschap voor Oostende: “We willen weten waar erosie het sterkst was en waarom, zodat we iets kunnen doen aan de oorzaak”

OostendeArcheologen van de Vrije Universiteit Brussel gaan de volgende vier jaar onderzoeken hoe het kustlandschap in en rond Oostende gedurende de laatste vijfduizend jaar evolueerde van een natuurlijk landschap naar de volledig door de mens geconstrueerde kustlijn van vandaag. Het onderzoek is niet enkel van archeologisch belang, maar kan hopelijk ook uitmonden in een reeks aanbevelingen over hoe we in de toekomst met onze kustlijn in een veranderend klimaat moeten omgaan.

Testerep is de naam van een schiereiland dat zich ooit uitstrekte van Westende tot Oostende en dat zo’n 1.000 jaar geleden nog van het vasteland gescheiden was door een brede getijdengeul. Het schiereiland verleent nu zijn naam aan het onderzoek. De landschappelijke evolutie van dit deel van onze kust vormt de focus. “In de voorbije 5.000 jaar bleef de snelheid waarmee de zeespiegel steeg, op de laatste eeuw na, min of meer constant”, verduidelijkt VUB-postdoctoraal onderzoeker en archeoloog Soetkin Vervust, die samen met haar VUB-collega’s Pieterjan Deckers en Zoë Vanbiervliet het archeologische luik voor haar rekening zal nemen. “Tegelijk veranderde onze kustlijn van een natuurlijk landschap naar een landschap met een zeer grote menselijke impact. We vermoeden dat de eerste dijken zo’n 1.000 jaar geleden zijn gebouwd, met eerst ringdijken rond kleine stukken schorre en later ook lange dijktrajecten die de geulen moesten afdammen, met daarbij ook de geul die Testerep tot dan toe afscheidde van het vasteland. In 1266 werd het eerste Oostende gesticht op het oostelijke uiteinde van Testerep. “Dat eerste Oostende spoelde tijdens een zware stormvloed nagenoeg volledig weg in 1394”, weet Vervust uit historische bronnen.

Volledig scherm Het stadsplan van Oostende door Jacob Van Deventer uit ca.1560. De gele cirkel toont de vermoedelijke positie en een toen nog bewaard restant van het oude Oostende; de rode cirkel toont de nieuwe stichting na de stormvloed van 1394; de zwarte lijn geeft de huidige kustlijn weer. © rv

Nieuwe data verzamelen

Wat er onder de grond nog van overblijft, zal deel uitmaken van het onderzoek. “We willen onder meer te weten komen hoe ver Testerep zich ooit uitstrekte in de zee, hoe de positie van de kustlijn en de grote getijdengeulen geëvolueerd is, en wat voor een impact het afsluiten van die geulen door de mens gehad heeft op de natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen aan de kust. De VUB-archeologen zullen daarbij het onderzoek aan land uitvoeren. De onderzoekers van het VLIZ doen tegelijk de kartering voor de kust op zee. In beide gevallen worden bestaande data over de natuurlijke en menselijke elementen in het landschap geïnventariseerd en nieuwe data verzameld, o.a. via boringen en staalnamen. De data zullen verder gebruikt worden door de waterbouwkundig ingenieurs van de KULeuven om via mathematische modellen de factoren die hebben geleid tot het ontstaan en de verdwijning van Testerep te onderzoeken. De mensen van HOWEST, die eigenlijk gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van games, zullen die wiskundige modellen vertalen naar visueel aantrekkelijke, interactieve 3D simulaties van de landschapsevolutie.

Masterplan

“Die data moeten ons in staat stellen om zinvolle kustbeschermingsmaatregelen naar voren te schuiven die de toekomst zullen doorstaan. Als we bijvoorbeeld weten waar de erosie in die vijfduizend jaar het sterkst is geweest en waarom, dan weten we dat daar speciale aandacht moet naartoe gaan of dat er aan de oorzaken van die erosie verholpen moet worden. De door ons verzamelde data kunnen zo onder andere ingezet worden bij het uittekenen van een masterplan voor de kust.”

