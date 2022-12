VTI Oostende start vanaf volgend schooljaar met opleiding tot skimonitor: “Een deel van de opleiding zal plaatsvinden in de Oostenrijkse Alpen”

Om de opleiding te organiseren, werkt het VTI van Oostende samen met Sneeuwsport Vlaanderen, een afdeling van Sport Vlaanderen. Het traject van de opleiding is afhankelijk van het skiniveau van de leerling. Per individu zullen Sneeuwsport Vlaanderen en het VTI de te volgen stappen bepalen. “De opleiding bestaat uit theoretische sessies en trainingsmomenten die in België gebeuren. Daarvoor werken we samen met de skiclub en indoorfaciliteiten van Ice Mountain Adventure Park in Komen”, vertelt directeur Ludo Viaene. “Daarnaast is er ook een buitenlands deel van de opleiding dat zal plaatsvinden in de Oostenrijkse Alpen. Tijdens hun verblijf in het buitenland moeten de jonge kandidaat-skimonitoren ’s avonds de gewone lessen van de voorbije schooldag inhalen of bijwerken. Dit zal gebeuren via meerdere methodes. Sommige lessen kunnen in het VTI opgenomen worden en vervolgens naar de leerlingen in Oostenrijk doorgestuurd. Ook een opdracht, een toets of tal van andere online middelen behoren tot de mogelijkheden.”