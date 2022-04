Vrouw riskeert fikse geldboete voor zwartwerk in haar poetsfirma

De inspectie viel op 19 februari 2020 binnen in een bedrijf in Oostende. Twee werknemers van J.N. waren er aan het poetsen. Naast de man en vrouw troffen de inspecteurs ook een map aan met prestaties. “In de kaft stonden vijftien namen”, vertelde arbeidsauditeur Evi De Clercq. “De beklaagde gaf toe dat zes personen bij haar in dienst waren.” De werknemers in kwestie waren volgens het arbeidsauditoraat echter niet correct aangegeven bij de sociale zekerheid. J.N. hangt daarvoor 28.800 euro boete boven het hoofd, maar vraagt de vrijspraak.

Volgens haar advocaat werd ze verkeerd geïnformeerd. “Mijn cliënte heeft teveel vertrouwen gelegd in een boekhouder en interimkantoor in Litouwen”, klonk het. “Ze had het gevoel dat ze met alles in orde was.” Ondergeschikt vroeg de verdediging om een werkstraf. De rechter stelde de zaak uit naar 9 september om te onderzoeken of dat laatste mogelijk is.