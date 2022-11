Vrouw (51) die huis van schoonouders in brand stak, moet niet terug naar gevangenis

De Oostendse brandweer werd op 5 september vorig jaar om 21.20 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Laurierstraat in Stene. Bij hun aankomst stond M.T. (51) met een aansteker in haar hand te huilen op straat. Ze had binnen behangpapier van de muren getrokken en in brand gestoken. Het vuur was overgeslagen naar meubelen in de veranda. De brandweer had de vlammen uiteindelijk relatief snel onder controle, maar de brand had op dat moment al veel schade aangericht. De woning werd dan ook tijdelijk onbewoonbaar verklaard.