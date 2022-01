Vrouw (49) krijgt LED-scherm van kerstmarkt op zich en raakt zwaargewond

Oostende Oostendse truckchauf­feur (39) in vrouwenkle­dij betrapt bij inbraak in buurt van Parijs: man had strings en seksspeel­tje op zak

De 39-jarige truckchauffeur Michael K. uit Oostende zit in de Franse gevangenis omdat hij op 29 december werd betrapt tijdens een woninginbraak in de buurt van Parijs. De man droeg opvallend genoeg vrouwenkledij tijdens zijn arrestatie. Hij had volgens de Franse media ook twee strings en een seksspeeltje op zak. De trucker blijkt twee vrijetijdsbestedingen te hebben: inbreken en travestie. Michael K. is in België alvast geen onbekende voor het gerecht.

14:40