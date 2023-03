Vrouw (32) gewond na ongeval in Oostende

Zwembad Bredene langere tijd gesloten door technische problemen

De technische ellende in het zwembad van Bredene duurt langer dan verwacht. Tijdens de krokusvakantie moest het zwembad al de deuren sluiten door een defect in de verwarmingsinstallatie. Na enkele dagen klonk opgelucht dat het zwembadwater weer warm werd, maar dat bleek vorige week donderdag toch niet het geval. Voorlopig kunnen Bredenaars dus alwéér niet zwemmen in hun eigen zwembad. Het nieuwe zwembad - dat in 2025 klaar moet zijn - lijkt dringender dan ooit. Hoe staat het daarmee?