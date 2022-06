Vrouw (30) dient haar vriend drie messteken toe tijdens hoogoplopende ruzie: raadkamer laat haar voorwaardelijk vrij

Oostende VUB-archeolo­gen onderzoe­ken evolutie van kustland­schap voor Oostende: “We willen weten waar erosie het sterkst was en waarom, zodat we iets kunnen doen aan de oorzaak”

Archeologen van de Vrije Universiteit Brussel gaan de volgende vier jaar onderzoeken hoe het kustlandschap in en rond Oostende gedurende de laatste vijfduizend jaar evolueerde van een natuurlijk landschap naar de volledig door de mens geconstrueerde kustlijn van vandaag. Het onderzoek is niet enkel van archeologisch belang, maar kan hopelijk ook uitmonden in een reeks aanbevelingen over hoe we in de toekomst met onze kustlijn in een veranderend klimaat moeten omgaan.

