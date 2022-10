Vooruit vraagt maatregelen om kruispunt Elisabethlaan en Gistelsesteenweg veiliger te maken

Het kruispunt van de Gistelsesteenweg en de Elisabethlaan is al jarenlang een zwart punt waar vaak ongevallen gebeuren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest is wegbeheerder van beide wegen. “We hebben al in 2019 gevraagd aan AWV om te onderzoeken hoe het punt veiliger kan ingericht worden voor onder meer de zachte weggebruiker. Er is een studie bezig om het verkeer veiliger te maken omdat er heel veel kruisend verkeer is”, vertelt schepen Björn Anseeuw (N-VA) . De meeste ongevallen gebeuren volgens de schepen als auto’s linksaf rijden richting Gistelsesteenweg. “De automobilisten hebben daarbij te weinig oog voor fietsers of auto’s die de autosnelweg willen oprijden. Een tweede element is de snelheid die men aanhoudt als er een aanrijding is. Er staat daar een moderne camera die snelheidsovertredingen vaststelt in de Elisabethlaan. Als die camera 4 dagen aanstaat worden er gemiddeld 1.000 overtredingen vastgesteld. Nagenoeg alle ongevallen worden dus veroorzaakt door onoplettendheid of door hoge snelheid. Handhaving kan zeker al een rol spelen om het probleem op te lossen. Voor de studie is het nog even wachten. Dat neemt wat tijd in beslag en licht in handen van AWV.”