Vooruit trekt aan alarmbel nu laatste bankautomaat verdwijnt uit Vuurtorenwijk

OostendeOveral in Vlaanderen verdwijnen er bankautomaten. Daar komt ook in Oostende heel wat kritiek op nu de laatste bankautomaat in de Vuurtorenwijk verdwijnt en mensen doorverwezen worden naar het nieuwe crashpunt in de Kapelstraat in Bredene. “Voor oudere Oostendenaars en minder mobiele mensen die niet digitaal actief zijn is dit een ramp”, zeggen Jeroen Soete en Michael Vanhee.