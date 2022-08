Vooruit Oostende wil groene ruimte teruggeven aan bewoners Westerkwartier: “Een doorsteek naar de dijk, wandelruimte, speelplein en hondenloopweide op de Wellingtonrenbaan en golf zijn een evidentie”

“Het Westerkwartier is druk bevolkt en is één van de wijken die het minst grote beschikbare groene ruimte ter beschikking heeft voor mens en dier”, vertelt gemeenteraadslid John Crombez (Vooruit). “Nochtans paalt aan de wijk één van de grootste groene ruimtes van Oostende, strekkende van de Hippodroom tot en met de golfterreinen. Maar deze ruimte is nagenoeg afgesloten voor de bewoners van de wijk.”

Van hondenloopweide en speelpleintje tot wandelgebied en doorgang naar dijk

Vooruit Oostende doet een aantal voorstellen om daar verandering in te brengen. “We willen onder meer een doorgang openen van de wijk het Westerkwartier naar de Zeedijk. Langs de Pigeon kan op zeer korte termijn een doorgang worden vrijgegeven die quasi permanent beschikbaar kan blijven”, zegt John Crombez. “Het creëren van een hondenloopweide op de groene long is ook iets dat te realiseren valt. Er is meer dan voldoende ruimte en vlotte toegang mogelijk om een hondenloopweide te creëren die bijna permanent beschikbaar kan zijn. De wijk is vreemd genoeg een wijk die geen grote hondenloopweide heeft terwijl veel wijkbewoners een hond hebben. Daarnaast willen we ook een speelpleintje plaatsen waar kinderen kunnen spelen en een wandelgebied waar bewoners van de natuur kunnen genieten. Ruimtelijk, organisatorisch en qua investeringen is het perfect mogelijk om dit gebied te ontsluiten zonder dat bestaande activiteiten en gebruik in het gedrang komt.”

Volledig scherm De Wellington golf is een groene long in het centrum van Oostende © rv

“Het spreekt voor zich dat veel vragen en opmerkingen kunnen worden gegeven over deze voorstellen. Vooruit Oostende doet ze toch omdat het niet in verhouding is dat een grote groene ruimte beschikbaar is voor economische doeleinden en een kleine groep golfers, en niet voor de grote groep bewoners van de wijk. De activiteiten en het golfen kunnen zonder probleem en zonder hinder blijven bestaan tegelijk met het openstellen van deze ruimtes voor de bredere bevolking van de wijk. Het perspectief van plan dat het bestuur van Oostende heeft om op en rond de oude zwembadsite een park aan te leggen, maakt deze voorstellen des te logischer”, besluit John Crombez.

Volop mee bezig

Burgemeester Bart Tommelein laat weten dat ze in het stadsbestuur volop bezig zijn met deze plannen. “In juni hebben we een Vlaamse subsidie van 800.000 euro ontvangen om kwetsbare wijken aan te pakken. Toen hebben we al een eerste reeks acties aangekondigd waaronder het openstellen van de Wellingtonrenbaan en de golf aan de inwoners van het Westerkwartier. Het is de bedoeling om privaat domein gedeeltelijk ter beschikking te stellen van bewoners van de wijk. De eigenaars van Wellington Golf Oostende zijn bereid om het stuk van de koninklijke serres en de gerenoveerde paardenstallen gedeeld te gebruiken en een invulling te geven voor de wijk.”

