Vooruit Oostende wil dat stad afstand neemt van... heksenvervolging uit 1605: “Ze heeft recht op een publiek pardon”

OostendeVanessa Vens van Vooruit Oostende zal op de gemeenteraad van maandag aan de burgemeester en de schepenen vragen om afstand te nemen van een... heksenvervolging uit 1605. “Het was een middel om vrouwen, die niet binnen de lijntjes liepen, de mond te snoeren. Voor dergelijke praktijken is nog steeds geen plaats in onze stad.”

Het vonnis, dat in 1605 door de burgemeester en schepenen van Oostende werd uitgesproken tegen Lievine Inghelberts, is door professor Jos Monballyu vermeld op de lijst vonnissen Hekserij. Lievine werd veroordeeld om gruwelijk gewurgd te worden ‘aan de stake’ en verbrand te worden op de brandstapel in naam van de wet. Ook in een naslagwerk van professor Fernand Vanhemelryck, ‘Het gevecht met de duivel. Heksen in Vlaanderen’, wordt de vrouw opgenomen en zet hij Oostende op de kaart als één van de plaatsen in Vlaanderen waar heksen terechtgesteld werden.

Afvallige

“In het werk van professoren Jos Monballyu en Fernand Vanhemelryck is te lezen dat Lievine Inghelberts werd beschuldigd van diefstal en beroving, maar de toenmalige burgemeester en schepenen van Oostende veroordeelden haar als heks, als afvallige van het katholiek geloof en als aanbidster van de duivel. Daarnaast werd ook het feit dat zij seksueel actief was als weduwe gebruikt als grond voor veroordeling”, zegt Vooruit-gemeenteraadslid Vanessa Vens, die eerder dit jaar al aankaartte dat er langs de Torhoutsesteenweg in Oostende mogelijk een echt Vikingschip uit de 4de eeuw onder bouwproject ligt.

Drogredenen

In verscheidene steden in Vlaanderen wordt momenteel afstand genomen van deze visie om vrouwen te brandmerken als heksen. “Zowel door stadsbestuur van Nieuwpoort als dat van Lier werden vrouwen, die als heks werden veroordeeld, gerehabiliteerd”, zegt Vanessa Vens. “Ook het stadsbestuur van Menen vond zich deze maand bereid om te onderzoeken of mensen die als heks werden veroordeeld recht hebben op een publiek pardon. Het wordt dus tijd dat ook Oostende afstand neemt van drogredenen om vrouwen te veroordelen of hun straf te verzwaren. Heksenvervolging was een middel om vele vrouwen die niet binnen de lijntjes liepen te onderdrukken, bang te maken en de mond te snoeren. Voor dergelijke praktijken is geen plaats in onze stad, niet alleen nu, maar ook gisteren niet of in het verre verleden.”

Of er enige waarheid zit in het gehele proces voor Lievine Ingelbrechts is logischerwijs niet meer te achterhalen. “Maar wél dat de veroordeling buiten alle proportie was en op het ‘vrouw zijn’ was gebaseerd”, zegt Vanessa Vens. “Ik vraag dan ook geen eerherstel, maar wel dat de stad afstand neemt van de beslissing. De stad kan hiermee een belangrijk signaal geven tegen femicide en haatmisdrijven.”