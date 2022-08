Vooruit Oostende voert actie voor ophaling grof huisvuil: “Maak de aanvraging voor ophaling aan huis toegankelijker”

OostendeVooruit Oostende plaatste vandaag op 26 augustus van 10 tot 12 uur een afvalcontainer voor grof huisvuil aan het Cardijnplein. Op deze manier willen ze een statement maken over de netheid in de stad. “De ophaling van het grof huisvuil moet toegankelijk zijn voor iedereen”, zegt gemeenteraadslid Michael Vanhee.

Het Oostendse stadsbestuur schafte een paar jaar geleden de gratis ophaling van grof huisvuil af en installeerde een betalend systeem. Om een ophaling aan huis te regelen is het enkel online mogelijk. Dat zorgt ervoor dat veel mensen hun grof huisvuil gewoon thuis houden of beginnen sluikstorten.

“Niet elke inwoner kan naar de kringloopwinkel of het containerpark”, aldus gemeenteraadslid Michael Vanhee. “Wie minder mobiel is of zelf geen vervoer heeft, moet steeds beroep doen op anderen. Een aanvraag en betaling voor ophaling kan enkel digitaal en bovendien verloopt dit via een veel te complex formulier. Wie digitaal niet geletterd is of geen internettoegang heeft, valt ook uit de boot. Als we echt een nette stad willen, dan is het absoluut noodzakelijk dat de ophaling grof huisvuil toegankelijk wordt voor elke Oostendenaar.”

“Sluikstorten is niet altijd ingegeven door niet willen, het is vaak ook een probleem van niet kunnen”, vult gemeenteraadslid John Crombez aan. “En dat moet het stadsbestuur erkennen. Waarom zou een mobiele ophaling van grof huisvuil op vaste plaatsen in de wijken, twee keer per jaar en op vaste tijdstippen, niet kunnen werken?”

Volledig scherm Heel wat bewoners kwamen hun grof huisvuil naar de container brengen. © Emelyne Six

Propere stad

Vooruit Oostende wil met deze actie het stadsbestuur aanmoedigen om bij te dragen aan een propere stad. “We zullen maandag op de gemeenteraad onze punten doorgeven aan het bestuur”, vertelt Michael Vanhee. “Zo willen we dat er twee keer per jaar een ophaling is voor grof huisvuil op vaste plaatsen in alle wijken. Mensen moeten ook telefonisch een aanvraag kunnen maken en de 12 gratis beurten voor het containerpark moet behouden worden.”

Vooruit Oostende vraagt vooral voor een efficiënter en toegankelijk afvalbeleid. “Men teert op handhaving en boetes in de strijd tegen het sluikstorten, maar sluikstorten gebeurt vaak anoniem en de kosten voor het opruimen kunnen hoog oplopen”, zegt Michael Vanhee. “Er zijn andere oplossingen nodig die bestaan uit dienstverlening voor de Oostendenaar zodat iedereen effectief zijn rol in het afval opruimen kan vervullen.”

Mooi initiatief

Wijkbewoners van de Nieuwe Stad waar de actie doorging, waren alvast enthousiast. “Veel oudere mensen hebben geen vervoer en kunnen hun grof huisvuil dus niet zelf wegbrengen. De procedure om een aanvraag te doen is ook veel te ingewikkeld en kan enkel online wat het moeilijk maakt voor die mensen”, zegt Gio Carrington. “Ik vind het dus een heel mooi initiatief. Enkel jammer dat een politieke partij het moet doen in plaats dat het bestuur er zelf mee komt.”

Ook wijkbewoonster Marie-Jeanne Kockx is blij dat Vooruit deze actie heeft gedaan. “Voor oudere mensen als ik is het niet altijd gemakkelijk om ons grof huisvuil weg te krijgen. Vaak moet ik wachten tot één van mijn kinderen of kleinkinderen langskomen zodat ze mij ermee kunnen helpen. Zo had ik onlangs nog een kapotte stofzuiger die ik lang in huis had voordat ik het kon weggooien. Hopelijk zal het stadsbestuur luisteren en er iets aan doen.”

Vooruit Oostende zal hun plannen voorleggen tijdens de gemeenteraad van volgende maandag. “Hopelijk zal het bestuur meestappen in het verhaal”, zegt Michael Vanhee. “Doen ze het niet, zullen we als partij bekijken of deze actie zelf kunnen blijven organiseren.”

