Voortvluchtige gangster Lucien Annot (45) verbleef vijf dagen in tentje en sloep nadat hij liefdesrivaal neerschoot: “Had wapens enkel mee om hen bang te maken”

Oostende/Bredene Van overvallen in Ben­de-stijl tot moordpo­ging op liefdesri­vaal: dit is topgang­ster Lucien Annot (45), broer van moordenaar Michel (50)

21 mei Tal van gewapende overvallen, een moord en nu een moordpoging. In Oostende en verre omstreken jaagt de familie Annot, sinds de jaren 90 berucht van de gewelddadige Opex-bende, velen de daver op het lijf. Michel (50) zit nog steeds in de gevangenis voor de moord op zijn echtgenote. Jongere broer Lucien (45) was tot vrijdagavond de hele week voortvluchtig na een schietpartij op de nieuwe vriend van zijn ex. En zeggen dat het voor de buitenwereld leek alsof die laatste zich mooi had herpakt.