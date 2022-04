Voorstellen voor Wijkprikkels moeten voor 30 juni ingediend worden, inwoners kunnen inspiratie opdoen tijdens brainstormsessies

Sinds 2019 werden al enkele Wijkprikkels-projecten gerealiseerd. Zo ging SAAMO aan de slag met de bewoners van Sluisvliet, een groot appartementsgebouw in de Vuurtorenwijk. Buurtbewoners en hun kinderen kregen inspraak in het kindvriendelijk maken van de omgeving. Vanaf juni 2022 zullen verschillende ingrepen in en rond Sluisvliet zichtbaar zijn. “De coronapandemie heeft de uitrol van Wijkprikkels helaas sterk afgeremd. Zo konden de voorbije twee jaar een aantal projectvoorstellen niet doorgaan. Voor 2022 staan wel enkele activiteiten gepland”, legt schepen voor Samenleven Maxim Donck uit.

Volgend jaar

Concreet kan iedereen nog een projectvoorstel indienen tot en met 30 juni 2022 voor een wijkactiviteit volgend jaar via de website ons.oostende.be. Stad Oostende organiseert de komende weken vier brainstormsessies over Wijkprikkels in verschillende wijken. De bedoeling is om samen met de aanwezige bewoners na te denken over leuke ideeën voor wijkprikkels: wat ontbreekt nog in de wijk of in de buurt en wat kan een meerwaarde zijn?