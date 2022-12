Voor het eerst in 15 jaar meerde opnieuw containerschip aan in Oostendse haven: “We pakken de files aan met een verbinding over water”

In de Haven van Oostende is al zo’n 15 jaar geen containertrafiek meer. Daar is sinds maandag verandering in gekomen dankzij de komst van goederenbehandelaar Nectar Belgium. Die maakt gebruik van de mobiele havenkraan die in juni werd geïnstalleerd. Het schip Polybotes uit de vloot van PortConnect voerde de containers aan in Haven Oostende. Vanaf heden verzekert PortConnect een wekelijkse lijn tussen Oostende, Zeebrugge en Antwerpen. Dit biedt de mogelijkheid voor bedrijven uit de regio om via Haven Oostende op een efficiënte en betrouwbare manier aan- en afvoer van containers te garanderen. Onder meer Daikin (bekend van onder meer airco’s en warmtepompen, red.) is geïnteresseerd om mee te stappen in het verhaal. “Het is 15 jaar geleden dat er nog een containerschip gelost werd in de haven van Oostende”, zegt havenvoorzitter Charlotte Verkeyn. “We zijn blij dat we het eerste schip konden ontvangen. Het is voor ons belangrijk omdat het meer trafiek kan genereren voor de haven van Oostende. We houden er ook vrachtwagens mee van de weg. We blijven stappen zetten op het vlak van diverse maar toch gespecialiseerde verdere ontwikkeling van Haven Oostende. Er wordt dan ook actief ingezet op elke bijkomende maritieme trafiek die past in wat we doen.”