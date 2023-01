Volle Petrus- en Pauluskerk neemt afscheid van ereburgemeester Julien Goekint: “Hij wilde de beste zijn in alles wat hij deed. Hij was geen soldaat, maar een commando”

OostendeHonderden mensen zakten zaterdag af naar de Petrus en Pauluskerk om afscheid te nemen van Julien Goekint. De bekende ondernemer overleed op 20 januari op 93-jarige leeftijd. Zoon Koen Goekint blikte terug op het gevulde leven van zijn vader, die het bedrijf Goekint Graphics uitbouwde tot een referentie in de regio en daarnaast ook zeventien jaar burgemeester van Oostende was.

De Petrus- en Pauluskerk liep zaterdagmorgen goed vol om afscheid te nemen van voormalig burgemeester Julien Goekint. Ook voormalig burgemeesters Jean Vandecasteele en Johan Vande Lanotte en huidig burgemeester Bart Tommelein kwamen hun respect betuigen aan hun voorganger. Goekint was naast burgemeester en ondernemer ook de man van Georgette Sleuyter met wie hij al zeventig jaar gehuwd was, vader van acht kinderen en grootvader van twintig kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen.

Quote Hij zei soms dat in de politiek stappen niet zijn beste beslissing was, maar we denken dat zijn engagement en tempera­ment hem daar sowieso naartoe zouden hebben gebracht Zoon Koen Goekint

Zoon Koen schetste een mooi beeld van het leven van zijn vader. “De oorlog brak uit toen hij 10 jaar was. Hun huis op het Sas werd gebombardeerd en het was de start van een jarenlange zwerftocht. Hij droomde ervan om verder te studeren, maar de omstandigheden dwongen hem om op zijn 16 jaar te stoppen met school en te gaan werken bij zijn vader in de drukkerij. Het was toen nog een eenmanszaak, maar hij bouwde het uit tot een industrieel bedrijf en een referentie in de regio”, blikte Koen terug.

Engagement

Zijn kinderen blikten vooral ook terug naar een warme man die hard geknokt heeft om iets te maken van zijn leven. “Hij wilde de beste zijn in alles wat hij deed. Als hij toneel speelde, was hij na een jaar de hoofdrolspeler. Als hij roeide, spoorde hij zijn ploegmaats aan om kampioen te worden. Hij was geen soldaat, maar een commando. Hij was niet zomaar lid van een vereniging, maar bestuurslid. Hij leerde ons ook om niet te vergeten waar we vandaan komen. Je bent niet meer dan een ander, maar ook niet minder, was zijn motto. Hij was fier op ons en op zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij zei soms dat in de politiek stappen niet zijn beste beslissing was, maar we denken dat zijn engagement en temperament hem daar sowieso naartoe zouden hebben gebracht. De laatste jaren heeft hij zich vooral gewijd aan het gelukkig maken van zijn vrouw, die veel alleen was tijdens zijn drukke carrière. Ze hebben samen nog veel gereisd.”

Burgemeester Bart Tommelein legde als gemeenteraadslid de eed af in handen van Julien Goekint. “Burgemeester, want zo ben ik u blijven noemen. Het woord karakter past niet alleen bij Oostende, maar ook bij u als mens. U had het karakter om een sterke ondernemer te zijn en moeilijke beslissingen te nemen voor uw bedrijf. U had karakter om Belgisch kampioen te worden in het roeien en karakter om de leiding te nemen in de uitbouw van Oostende tijdens zeventien jaar als burgemeester. We kunnen alleen maar waardering hebben voor uw engagement, inzet en gedrevenheid. Het is niet altijd makkelijk geweest. Wie langs de kant gaat staan, heeft minder moeilijkheden te overwinnen, maar u ging nooit aan de kant staan. Als het moeilijk werd, ging u gewoon harder door. U gaf Oostende mee vorm en maakte het verschil. Oostende dankt u daarvoor.”

Oud-burgemeester Jean Vandecasteele heeft bij de start van zijn politieke carrière samengewerkt met Julien Goekint en volgde hem ook op als burgemeester in 1997. Hij prees Julien Goekint voor zijn inzet voor de haven. “Hij was de eerste die inzag dat er meer met de haven moest gedaan worden dan enkel de RMT en het loodswezen. Julien had het idee om een sluis te bouwen en de achterhaven vrij te maken en daar terreinen te ontwikkelen en daar de bedrijvigheid een boost te geven. Dat was de basis van de huidige ontwikkelingen in de haven.”

