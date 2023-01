Voka pleit voor extra inspanningen om mensen aan het werk te krijgen: “Talloze vacatures en toch is slechts 63 procent van actieve bevolking aan het werk”

OostendeVoka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, werpt bij de start van het nieuwe jaar een blik op de uitdagingen voor de Oostendse regio in 2023. De organisatie ziet vooral een prioriteit in het activeren van werklozen en inactieven, zeker gezien het grote aantal vacatures in de regio. “Iedereen zoekt extra mensen en toch zijn er zoveel mensen niet aan het werk, daar moet iets aan gedaan worden”, zegt regiovoorzitter Tom Bulcke. Voka pleit ook voor de verdere groei voor de Oostendse luchthaven.

Het gaat niet goed met de economie. Er zijn heel wat uitdagingen voor onze economie. Dat is de boodschap van Voka bij de start van het nieuwe jaar. Er was een krachtig herstel na corona, maar door de oorlog in Oekraïne staan de Vlaamse bedrijfsleiders voor heel wat uitdagingen. Dat gaat van de gestegen loonkosten tot het personeelstekort. Voor de Oostendse regio pleit de organisatie dat er meer inspanningen geleverd worden om mensen aan het werk te krijgen. “Er zijn overal een pak vacatures die maar niet ingevuld raken en toch zijn er in de stad Oostende zo’n 3.000 werkzoekenden en maar liefst 12.000 inactieven op een totale werkende bevolking van 42.500 mensen. Dat is gewoon te veel”, zegt Tom Bulcke, regiovoorzitter en gedelegeerd bestuurder van Lithobeton. De groep inactieven bestaat uit mensen die arbeidsongeschikt zijn, studenten tot nieuwkomers die de weg niet vinden naar de arbeidsmarkt. Zo zijn er volgens cijfers die Voka verzamelde 1.700 jongeren in Oostende die niet meer studeren, maar ook niet werken.

Economisch Huis

“We zien dat het Economisch Huis heel veel inspanningen levert, maar de taalbarrière is vaak groot. We vragen ons vooral af waar de VDAB blijft. Zij kunnen nog een veel grotere rol opnemen. Veel bedrijven beginnen zelf met het opleiden van personeel, maar de bedrijven kunnen niet alle taken op zich blijven nemen. We betalen heel wat bijdragen, waar blijft de overheid?”, zegt Bulcke nog.

Voka wil ook de link leggen met de scholen. “We willen daarom meer dan ooit de connectie maken tussen de bedrijven en de scholen in de regio. We hebben tijdens de herfstvakantie voor het eerst Bedrijfsstages for kids georganiseerd in Oostende. Het is een soort kamp voor kinderen waarbij ze leuke doe-activiteiten doen bij Oostendse bedrijven. Op die manier willen we kinderen motiveren om een STEM-richting te volgen. Het project dat samen met het VTI werd uitgewerkt zal nu verder worden uitgebreid”, zegt Dieter Coussée van Voka.

Luchthaven

Voka ziet verder nog een belangrijke rol weggelegd voor de Oostendse luchthaven en pleit voor een verdere groei. “Het potentieel inzake tewerkstelling is groot. Per 1.000 extra passagiers wordt er één extra job gecreëerd en hetzelfde geldt per 1.000 ton extra vracht. We zien binnen de huidige normen nog veel mogelijkheden voor bijkomende passagiers, cargo en business Aviation. Er was de voorbije periode wat onzekerheid waardoor het ongetwijfeld spelers zal hebben afgeschrikt, maar alle kaarten liggen nu goed voor verdere groei. Zeker gezien de vele investeringen op de luchthaven”, zeggen Bulcke en Coussée nog. Ook de blauwe cluster verdient volgens Voka alle steun. “We hebben enorm veel kennis in deze regio rond de zee. Er zijn veel bedrijven bezig met innovatie op een duurzame manier en we zien hier dan ook een bloeiende toekomst die belangrijk is voor de regio.”

Als laatste pleit Voka nog voor een bijkomend bedrijventerrein van 20 hectare op de Kromme Elleboog in Oostende. “Als we bloeiende KMO’s willen houden en aantrekken, moeten dergelijke dossiers gerealiseerd worden”, klinkt het nog.

