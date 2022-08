Vogelopvangcentrum gooit de deuren open voor publiek

Oostende Oostendse topdj Dimaro klaar om feestje te bouwen op Paulusfees­ten: “Dit is voor mij thuiskomen”

Vrijdagavond zal een groot feest zijn tijdens de Paulusfeesten met verschillende dj’s die zullen draaien. Tussen die dj’s heb je Oostendenaar Mario Willems of beter bekend als dj Dimaro. Hij heeft al over heel de wereld gedraaid, zo was hij net drie weekends op Tomorrowland te vinden. Nu is hij klaar om opnieuw in zijn thuisstad te komen draaien. We gingen eens polsen of hij er klaar voor is.

11 augustus