Voetganger lichtgewond na aanrijding door wagen in Oostende

Hond bijt diep in nek en oor van 12-jarige hond Timo: “Zelfs de politie kan het andere baasje niet vinden”

De hond van Elisabeth Dewulf uit Oostende werd zondag aangevallen door een andere hond tijdens een wandeling in Bredene. Timo, een 12-jarige Cocker Spaniël, houdt een wonde in de nek en oor over aan het incident. Elisabeth is nog altijd onder de indruk van wat er gebeurde. “Die man, die na het incident gewoon wegwandelde, zei nog dat zijn hond wel eens kon aanvallen. Waarom neem je dan geen voorzorgen?”