Voetganger gewond na aanrijding door bromfietser

Oostende Kursaal lanceert opvallend partycon­cept op zondagmid­dag in Rooftopbar. “We zetten volop in op beleving op deze unieke locatie met zicht op zee”

Het Kursaal pakt in het voorjaar uit met een nieuw partyconcept in de zaal waar vroeger de Ostend Queen gevestigd was. Mensen zullen in The Rooftop in Oostende kunnen feesten met Elevate, op zondagmiddag zowaar. Het idee dat je uitgaansavond al ’s middags start is relatief nieuw voor onze regio, maar heeft zijn succes al bewezen in grootsteden zoals Amsterdam en Parijs. “Je kan op deze unieke locatie genieten van een prachtige zonsondergang terwijl je aan het feesten bent.”

5 december