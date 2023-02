Voetganger (75) aangereden op zebrapad door wagen

Schrijvers­kop­pel Lize Spit en Rob van Essen stappen in symbolisch huwelijks­boot­je tijdens literatuur­fes­ti­val 'Liefde tussen de lijnen’

Dit weekend werd Oostende opnieuw bedolven onder literair, muzikaal en beeldend talent tijdens literatuurfestival ‘Liefde tussen de lijnen’. De happening is een vaste afspraak geworden rond Valentijn en stond dit keer in het teken van de liefde en haar spiegelbeeld. Hendrik Tratsaert tekende voor de derde maal present als programmator en schrijverskoppel Lize Spit en Rob van Essen stapten op zaterdag in het huwelijksbootje met alles erop en eraan.