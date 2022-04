Vluchteling steelt fles parfum en berooft in z'n vlucht nog een oudere vrouw

De twintiger was nog maar net voorwaardelijk vrijgelaten in een onderzoek naar andere diefstallen, toen hij op 28 december vorig jaar opnieuw op dievenpad trok. Arash W. werd echter betrapt toen hij een flesje parfum wilde stelen in de Inno in Oostende. Hij nam echter de vlucht en beroofde even verderop een oudere vrouw van haar handtas. “Een omstaander kon de beklaagde in bedwang houden en de handtas recupereren”, vertelde procureur Mike Vanneste. “Kort voordien had hij al andere burgers benaderd. Hij rukte portieren van geparkeerde wagens open en probeerde zelfs traag rijdende auto’s open te krijgen.”

Arash W. bleek zwaar onder invloed van alcohol te zijn: een problematiek die volgens z’n advocate al langer aanwezig was. “Mijn cliënt was nog maar tien dagen op vrije voeten of hij herviel al opnieuw in z'n verslaving”, pleitte meester Daphné Dumery. “Hij was volledig verblind door de alcohol.” De Afghaan werd na z'n arrestatie opnieuw aangehouden en zit nog steeds in de gevangenis. “Bij z’n vrijlating moet hij residentieel opgenomen worden in het AZ Damiaan.” De verdediging drong in die omstandigheden aan op een voorwaardelijke straf. Vonnis op 12 mei.