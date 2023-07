Vloggers in rubberbootje trekken vol goede moed in zee in Oostende, maar dat loopt af op een sisser...

HUIZEN­JACHT. Op zoek naar caravan of chalet in Bredene: “Al vanaf 20.000 euro vind je hier iets”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week: een stacaravan of chalet in Bredene, de campinggemeente van de kust. “Je kan de luxe van een huisje combineren met de voordelen van een camping en dat aan een betaalbare prijs.”