Vliegtuig kan niet landen in Oostende door dichte mist

Oostende/nieuwpoort Naast mosselen, ook oesters en zeewier mogelijk op zeeboerde­rij: “Testen tonen zelfs aan dat we met lichtjes meer vis kunnen lokken voor passieve visserij”

In de zomer van 2023 wil Colruyt Group al de eerste Belgische mosselen oogsten die gekweekt worden in de zeeboerderij, maar daar kunnen in de toekomst ook oesters en zeewier bijkomen. In een nog verder stadium zou er ook gevist kunnen worden op onder meer inktvis (zeekat), garnaal en andere vissoorten via passieve visserij. “Door de verschillende technieken te combineren kunnen we niet enkel de ruimte optimaal benutten, maar ook de kosten drukken”, zegt Wannes Voorend van Colruyt Group.

24 november