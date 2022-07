Vlaanderen geeft 30.000 euro voor kunstwerk in Westerkwartier in kader van Quartiers d’O. “Bewoners zullen mee mogen beslissen”

Op 28, 29 en 30 juli zetten verschillende partners drie dagen lang een Oostendse wijk in de kijker tijdens Quartiers d’O. Er staan heel wat optredens gepland. Het driedaags feest werd voorbereid in samenwerking met de buurtbewoners zelf en met medewerking van heel wat culturele partners en de stad Oostende. Quartiers d’O werd dit jaar omgevormd tot een jaarwerking. Zo wordt een participatief opgestart waarbij bewoners inspraak krijgen in de keuze voor een permanent kunstwerk in de wijk. . “Na Quartier d’O, vanaf september, starten we met wijkbewoners welk beeldend werk ze in hun wijk willen. We hebben een vijftal kunstenaars uitgenodigd waarvan we denken dat zijn een relevant werk kunnen maken voor de wijk. Het gaat om William Philips, Randa Maroufi, Lucy mcKenzie, Ria Pacquee en Pieter-jan Ginckels. Zij zullen zich tijdens het festival laten onderdompelen door de wijk. Zij zullen nog een pak informatie krijgen en zullen dan binnen de maand een maquette maken over het werk dat ze willen maken. We zullen met de bewoners rond tafel zitten om te luisteren welk idee ze verkiezen en waar het kan geplaatst worden. Samen met de mensen zal het dan ook finaal vorm krijgen. We willen het kunstwerk klaar hebben tegen maart. Toen het werk van Arne Quinze op de zeedijk werd geplaatst kwamen daar heel reacties op, zowel positief als negatief. Wij willen onderzoeken hoe je beeldend werk in de publieke ruimte kan plaatsen die ook een breed draagvlak krijgt”, vertelt Hans Dewitte van KleinVerhaal.