Vlaamse softwarebedrijf ZoraBots haalt opnieuw miljoenencontract binnen

Canada

Een nieuw internationaal contract en dat in een land als Canada, met een bedrijf dat wereldwijd klanten heeft, zoals Rogers Communications in Canada, Tenet Healthcare in de VS of het UZ Gent en Brussels Airport in België, betekent dat ZoraBots volop voor groei kiest. “Voor ons als Vlaams bedrijf is dit de tweede grote stap in onze business development, een stap van groot strategisch belang. De termijn van vijf jaar voor de aankoop en herverdeling van de ZBOS licenties en de recurrente opbrengst per licentie betekent internationale erkenning van onze software, van het unieke systeem dat we hebben ontwikkeld. Daarop willen we vandaag verder bouwen: eerst en vooral met extra medewerkers om ons bedrijf te versterken”, vertelt Fabrice Goffin.