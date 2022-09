Vlaams Belang is tegen zone 30 in alle Oostendse woonwijken

oostende Werken in de winkel­straat of leuke acties gepland? Handelaars in centrum lezen het weldra in één app: “Zo wordt Oostende een nóg betere shopping­stad”

Van aankomende acties voor de klant tot vacatures in een winkel: de handelaars in het centrum van Oostende zijn binnenkort online met elkaar verbonden en kunnen zo veel meer van elkaar te weten komen. Het Economisch Huis Oostende is de tweede in ons land dat Chainels, via app of e-mail, als communicatiemiddel zal gebruiken. En dat is uiteindelijk ook positief voor de shoppers.

26 september