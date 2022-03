Vissers moeten drugstest ondergaan: “Ze nemen cocaïne en speed om wakker te blijven aan boord”

15 van de 40 beroepsvissers in het gerechtelijk arrondissement Veurne staan bekend voor gebruik, bezit of verkoop van verdovende middelen. Dat blijkt uit cijfers waar het parket over beschikt. “We hebben de lijsten vergeleken van de mensen die de afgelopen jaren aanmonsterden op een schip, met onze gegevens over drugs”, zegt Pascal Week, de Noordzeeprocureur van ons land. “Met dat als verontrustend resultaat. Ook de signalen die we ontvingen vanuit Previs, de beschermings- en preventiedienst van het Zeevisserijfonds, wijzen op een drugsprobleem op de werkvloer.”

Vaar- en rusttijden

In de meeste gevallen gebruiken de vissers cocaïne of speed. Ze doen dat om wakker te blijven tijdens de drukke dagen op zee. Er zijn nochtans wel vooropgestelde vaar- en rusttijden die de werklast zouden moeten verlichten en de rust aan boord garanderen.

Quote Wij willen het verwijt niet krijgen dat we nooit preventief hebben ingegrepen, als zou blijken dat een ramp op zee werd ingegeven door middelenge­bruik Pascal Week, Noordzeeprocureur

De Noordzeeprocureur wil het druggebruik aan boord aan banden leggen. “Enerzijds voor de gezondheid van de vissers zelf. En anderzijds voor de veiligheidsomstandigheden waarin zij en hun collega’s moeten werken. Het scheepvaartverkeer is vergelijkbaar met een snelweg. En bovendien werken vissers met gevaarlijke machines. Wij willen het verwijt niet krijgen dat we nooit preventief hebben ingegrepen als zou blijken dat een ramp op zee werd ingegeven door middelengebruik.”

Tussen oktober 2020 en oktober 2021 waren er in de Belgische wateren 118 meldingen van incidenten met of aan boord van schepen. Bij 59 daarvan was een vissersboot betrokken. Al zijn er geen cijfers die de aanwezigheid van alcohol of drugs bij die zaken aantonen.

Aangepaste sancties

In elk geval zal de scheepvaartpolitie nu drugscontroles uitvoeren op de kaai, voor de vissers aan boord van het schip gaan. Die controles acht ook minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) nodig. “De visserij is een van de gevaarlijkste sectoren om in te werken. Al te veel families zijn getekend omdat vaders of zonen niet meer thuiskwamen.”

Volledig scherm Reder Willy Versluys op archiefbeeld. © Benny Proot

De minister vergelijkt de scheepvaart dan ook met het verkeer, wat dat betreft. “Mensen die met schepen varen en aan boord werken, mogen niet onder invloed zijn. We werken daarom momenteel samen met de sector aan een nieuwe regelgeving. Er komen aangepaste sancties, naar analogie met het wegverkeer. En ook bloedanalyses zullen mogelijk zijn. Daarnaast zullen we het vaarbevoegdheidsbewijs van mensen die onder invloed zijn ook voor bepaalde tijd intrekken. We willen die wetgeving tegen de zomer af hebben. Onze vissers werken zich dag en nacht uit de naad om duurzame vis op ons bord te krijgen. En dat moeten ze in de meest veilige omstandigheden kunnen doen.”

‘Klaps’ op de kaai

De Oostendse ondernemer en reder Willy Versluys juicht het nieuwe initiatief toe. Hij heeft ondertussen nog één vissersvaartuig. “Op zee gaat het over levens. Dus wij kunnen zo’n controles zeker niet afkeuren”, zegt hij. “Of het nu om een enkeling of meerdere mensen gaat. Drugs aan boord brengen de hele bemanning in gevaar. Dus dat moet absoluut vermeden worden. En als reder kun je daar zelf weinig tegen doen.”

Versluys hoorde in het verleden al waaien dat vissers geregeld drugs gebruikten. “Maar dat is de zogenaamde ‘klaps’ op de kaai. Ik ben er zelf nog nooit mee in aanraking gekomen. En aan boord wordt wel eens een pintje gedronken. Maar mensen die verslaafd zijn, hebben op zee niets te zoeken. Iedereen doet wat hij of zij wil. Maar als je er anderen mee in gevaar brengt, wordt het natuurlijk een groot probleem.”